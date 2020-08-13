مُحدث.. انضمام فتحي وعودة ربيعه في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن: أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، في الأسبوع الـ19 لمسابقة الدوري. ويلتقي الأهلي أمام الإنتاج في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب الأهلي we (ستاد السلام). وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير. الدفاع: علي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، ومحمد شكري. Advertisements الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي. وسط الهجوم: وليد سليمان، ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد فخري. الهجوم: مروان محسن، وأليو بادجي. وأضاف الأهلي ظهيره الأيمن أحمد فتحي لقائمة المباراة، بعد إعلانها في البداية دون وجوده. وعاد لقائمة الأهلي رامي ربيعه، فيما استبعد صالح جمعة، بالإضافة لمحمد محمود لاستمراره في فترة التأهيل تمهيدا لعودته. ويغيب أيمن أشرف، ومحمود كهربا للإيقاف، وللإصابة كلا من: ياسر إبراهيم، وأحمد الشيخ، وحسين الشحات، وكريم نيدفيد.

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