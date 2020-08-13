الإسماعيلي يُعلن قائمته لمباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل: أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن القائمة التي ستُسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري ضمن منافسات دوري WE المصري. وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة المصري كالتالي: حراسة المرمى:محمد مجدي و محمد فوزي. Advertisements الدفاع:إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، محمد مجدي الجمل، أحمد أيمن، محمود البدري. الوسط:عماد حمدي، عمر الوحش، محمد بيومي، محمد الضرف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، محمد حمدي زكي، وجيه عبدالحكيم، مدحت فقوسة، بيكيتي سيلفا. الهجوم: حازم مرسى و محمد الشامي. ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.

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