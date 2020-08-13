الجزيري يقود المقاولون للتعادل أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل المقاولون إيجابياً أمام نظيره سموحة بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

وتقدم فريق سموحة في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه صلاح محسن، قبل أن يتعادل المقاولون بهدف سجله سيف الدين جزيري في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 26 في المركز السادس.