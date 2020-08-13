مصدر لمصراوي: الشيخ يغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أفاد مصدر بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، بخروج لاعب فريقه أحمد الشيخ عن قائمة ناديه التي ستواجه الإنتاج الحربي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أحمد الشيخ أُصيب في تدريب يوم أمس بكدمة في كعب قدمه.

ويلتقي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات دوري we المصري.

وشارك الشيخ مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2019/2020 في 15 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال 986 دقيقة.