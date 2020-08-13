خاص.. المصري عن خوض مباراة الإسماعيلي: مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
قال علي الطرابيلي أمين الصندوق بالنادي المصري، إنه من المستحيل أن يخوض الفريق مباراة الإسماعيلي ضمن الجولة 19 من عمر دوري WE المصري.
وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا اليوم الخميس أكد أن مباراة المصري والإسماعيلي ستقام في موعدها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 من عمر دوري WE المصري
وقال الطرابيلي من خلال تصريحات ليلا كورة : "من المستحيل أن يتم التوجه إلى برج العرب لخوض المباراة، لا نملك أي قوام لخوض المباراة، لدينا فقط 8 لاعبين غير مصابين."
واختتم: "لن نتوجه إلى الإسكندرية ولن نخوض المباراة، نمر بظروف قهرية."
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