"أسوان" يقع في فخ التعادل أمام "إف سي مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل أسوان مع نادي مصر بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد الشرطة بالعباسية.

وكان أسوان صاحب التقدم في البداية، قبل أن يدرك نادي مصر التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

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واستطاع محمد مرسي أن يتقدم في الدقيقة 32 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو المساعد بعد مراجعة اللعبة.

وتعادل رضا الويشي لصالح أسوان في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعدما حصل على كرة داخل منطقة الجزاء صوبها أرضية تجاه مرمى مسعد عوض الذي عجز عن التعامل معها.

ورفع أسوان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، وأصبح رصيد نادي مصر 12 نقطة في المركز الـ18.