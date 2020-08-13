علي هاشم : سيدات سلة الأهلي قدم أداء جيد أمام هليوبوليس

عبر علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب هليوبوليس، بنتيجة 102-72، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم،في إطار منافسات دوري السوبر.
وأشاد هاشم بمستوى اللاعبات في أولى المباريات بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفريق قدم مستوىمتميزًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي طوال المباراة.
وأضاف المدير الفني أن الفريق تمكن من تحقيق الفوز على حساب منافس قوي، ويضم العديد من العناصر المميزة.
وأكمل قائلًا: سعيد بالأداء خلال المباراة، مؤكدًا أن كل اللاعبات يمتلكن الخبرة في المباريات الكبيرة.
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