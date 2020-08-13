التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة أتليتكو مدريد ولايبزيج

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة ضمن فعاليات الدورة المجمعة التي تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة.
وفرض فريق لايبزيج سيطرته على مجريات الشوط الأول بأفضلية واضحة على أتليتكو مدريد.
ويمثل أتليلتكو في اللقاء كل من ..
"أوبلاك في حراسة المرمى ، تريبير ، ستيفان سافيتش ، جوزيه جيمينيز، رونان لودي ، كوكي ، هيكتور هيرارا ، ساؤول ، كاراسكو ، لورنتي ، دييجو كوستا ".
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