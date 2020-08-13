برناندو سيلفا: المفاجآت متوقعة في دوري أبطال أوروبا

اعترف برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إن مهمة فريقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لن تكون أسهل بعد خروج ريال مدريد وليفربول.

وقال من الممكن لأي فريق في البطولة

المصغرة في لشبونة الفوز باللقب.

سيلفا موقع سيتي على الإنترنت "أي شيء قد يحدث. يوفنتوس خرج على يد ليون ونحن خسرنا من توتنهام العام

الماضي في دور الثمانية".

وأضاف:شاهدنا الكثير من المفاجآت ومن الصعب جدا توقع نتائج هذه المسابقة.

وخروج ليفربول وريال مدريد لن يجعل طريقنا أسهل، كل الفرق في لشبونة بلغت هذه المرحلة عن استحقاق ونحتاج إلى الظهور في أفضل مستوى للفوز ومحاولة الوصول للنهائي".