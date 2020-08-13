وزير الرياضة يشيد بدعم نائب رئيس اتحاد الغوص لمبادرة "دراجتك صحتك"

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة - خلال لقائه رجل الأعمال المصرى محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ- تقديره له على تبرعه بمبلغ 750 ألف جنيه كدعم مقدم لمبادرة "دراجتك صحتك" والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

و ترتكز مبادرة "دراجتك صحتك" على

تقديم وزارة الشباب والرياضة دراجات هوائية بأسعار مدعمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وانهت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة بطرح 2400 دراجة، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المبادرة والأعداد التي ستتضمنها.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، والمساندة التي يتم تقديمها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى نجاح مبادرة "دراجتك صحتك" والتي تجد إقبالاً كبيراً من الشباب والمواطنين، وتهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة انتقال اقتصادية، ودورها في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.