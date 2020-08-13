يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الخميس 13-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي-.

تنقل مباراة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

يستقبل ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة مباراة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيطبق هذا النظام على باقي المباريات.

تأهل فريق “أتلتيكو مدريد” الإسباني إلى هذا الدور بعد اقصاءه حامل اللقب “ليفربول” الإنجليزي في دور الـ16، بعدما تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء، كما كرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة (3-2).

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بينما صعد “لايبزيج” الألماني على حساب “توتنهام” الإنجليزي، بعدما فاز ذهابًا بهدفًا نظيف، وتفوق إيابًا بثلاثية نظيفة.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة “باريس سان جيرمان” الفرنسي الذي تأهل على حساب “أتالانتا” الإيطالي بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النور.

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إليكم أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

هدف للتقدم للايبزيج 1-0

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