رياضة | ليفربول يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن تياغو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لن يستمر مع الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة، بعد أن أبدي رغبه قوية في الرحيل عن بطل البوندسليغا.

ووفقاً لصحيفة " بيلد " فإن نادي ليفربول الإنجليزي قد تقدم بعرض رسمي لشراء تياغو ألكانتارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد ألكانتارا رفقة بايرن ميونخ الصيف المقبل، وقررت إدارة النادي الألماني الاستفادة من اللاعب مادياً وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية، بدلاً من الرحيل الموسم المقبل بالمجان.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت رحيل النجم الإسباني عن العملاق البافاري، بالعودة مرة أخري إلي برشلونة خاصة وأنه الفريق الذي نشأ خلاله قبل الإنتقال إلي مدينه ميونخ .

من جهه أخري يري بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن ألكانتارا سيكون إضافة كبيرة لخط وسط الستي خاصه بعد رحيل ديفيد سيلفا عن الفرق واقترابه من الانضمام الي صفوف لاتسيو الإيطالي .

يذكر أن ألكانتارا قد شارك رفقه بايرن في 232 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 31 هدفاً وصنع 37 آخرين.