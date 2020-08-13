رياضة | أول تعليق من مدرب المقاولون بعد التعادل مع سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب المقاولون بعد التعادل مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقاولون العرب عن تعادل فريقه مع سموحة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقال النحاس عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه اللاعبين أمام سموحة في أول مباراة رسمية للفريق بعد جائحة كورونا.

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وتابع :" المقاولون كان أفضل في الشوط الأول، وعندما استقبلنا هدف لم يتراجع اللاعبين وتماسكوا وكان لدي ثقة في الفريق أنه قادر على التعويض في الشوط تاني والتغييرات كانت في صالحنا".

وأضاف :"البداية موفقة بعد توقف ٥ أشهر، وأشكر اللاعيبن على التعادل، والدوري مضغوط لذلك يجب التفكير في كل مباراة والاستعداد لها جيدا".

وأتم تصريحاته :"لدينا ١٦ مباراة كل لقاء له حسابات خاصة، ومن وجهه نظري أننا في دوري جديد، ونسعى لتجميع أكبر عدد من النقاط للبقاء في المربع الذهبي، ومضطرين لاستخدام كل اللاعبين بسبب الإصابات والتوقف".