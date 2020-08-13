رياضة | الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء قصة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع القلعة الحمراء، بعد اقتراب الجناح الدولي من الإنضمام لصفوف بيراميدز.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

تحدثت مصادر صحفية، أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 ملايين دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز دفعوا نحو 5 ملايين جنيه إسترليني للحصول على بطاقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

Advertisements

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.