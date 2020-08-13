رياضة | الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الانتاج الحربي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويشهد التشكيل خروج أيمن أشرف من التشكيل الأساسي بسبب تعرضه للإيقاف، فيما سيستعيد رامي ربيعة خال المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره الانتاج الحربي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 52 نقطة، بعد الفوز في 17 مواجهة والتعادل في مباراة وحيدة، دون تلقي أي هزائم.

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ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.