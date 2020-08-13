رياضة | الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي برشلونة الإسباني مع فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة 14 اغسطس المقبل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب النور في إطار منافسات دور الـ8 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونخ.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

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خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - ارتورو فيدال - سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

وكان قد أطاح البارسا بفريق نابولي من الدور الماضي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الإياب، وذلك بعد التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق.