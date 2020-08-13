شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: لايبزيج (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأن مباراة لايبزيج الألماني مع اتلتيكو مدريد، في اطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنظام المباراة الواحدة، على ملعب خوسية الفالادي بالبرتغال.

وإليكم ابرز احداث المباراة:

بعد مرور 8 دقائق دون خطورة واللعب منحصر وسط الملعب

ق 12 اول كرة خطرة في المباراة لصالح لاعب اتلتيكو كارسكو وتسديدة يحولها حارس لايبزيج الى ركنية

ق13 ركنية تشكل خطورة ومطالب بركلة جزاء من لاعبي لايبزيج

ق 23 خطورة من لايبزيج ودفاع حديدي من اتلتيكو

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