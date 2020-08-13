شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا يقود تشكيل أتليتكو مدريد أمام لاييزج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دييجو سيموني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني تشكيل فريقه الذي يلاقي لايبزيج الألماني اليوم الخميس على ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونه في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويغيب عن أتليتكو كل من فارساليكو المصاب في ركبته وآنخيل كوريا وكلاهما أعلن النادي إصابته بفيروس كورونا.

تشكيل أتليتكو مدريد : أوبلاك؛ تريبيير، سافيتش، خيمينيز، لودي، كوكي، هيريرا، ساؤول، كاراسكو، يورينتي، كوستا.

وسيلعب الفائز من مواجهة اليوم في نصف النهائي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تخطى أتالانتا الإيطالي أمس.