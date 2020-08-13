شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يحصل على 100 ألف إسترليني راتبًا أسبوعيًا في الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موعد حسم انتقال البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي السابق، إلى آرسنال. وانتهى عقد ويليان مع البلوز بنهاية الموسم 2019-2020، قبل أن يعلن اللاعب رسميًا رحيله عن تشيلسي منذ أيام.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن انتقال ويليان إلى أرسنال سيحصل على الصفة الرسمية، السبت المقبل. وأشارت تقارير سابقة إلى أن عقد ويليان مع الجانرز، سيمتد إلى 3 سنوات، وسيحصل اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف إسترليني.

وأبرزت أن الدولي البرازيلي، رفض العرض الأخير من تشيلسي للاستمرار؛ لأن البلوز اكتفوا بمنحه عقدا لسنتين فقط، بينما أصر ويليان على 3 مواسم، أو الرحيل عن «ستامفورد بريدج».