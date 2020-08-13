شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز مهاجم الهلال السعودي يتدرب في «الجيم» معلقا: الأسد قادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، اليوم الخميس، إن التتويج بالدوري السعودي للمحترفين هدفه وحلمه، مؤكدا أنه سيسعى بقوة لتحقيقه.

ويحتل جوميز المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، برصيد 18 هدفا، بفارق هدف واحد عن المتصدر، مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله، بعد مرور 24 جولة. ويعتلي الهلال قمة الدوري برصيد 57 نقطة، متفوقا بتسع نقاط على الوصيف النصر، قبل 6 جولات على النهاية.

ونشر جوميز مقطع فيديو، عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يتمرن بالكرة مع أحد المدربين في صالة اللياقة البدنية، وعلق عليه: الدوري السعودي للمحترفين هو هدفي القادم وحلمنا. كما نشر الفرنسي فيديوهات أخرى، وكتب عليها: الأسد قادم واعطني القهوة وسأسجل لك أهدافا.