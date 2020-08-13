شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي سيتين: باير ميونيخ سيواجه أفضل فريق بالعالم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، إن لاعبو الفريق لديهم رغبة كبيرة لتخطي بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة.

وقال كيكي خلال مؤتمر اللقاء: إنها أهم مباراة في العام، لدينا آمال كبيرة بأن تكون البطولة من نصيبنا، نعرف من هو بايرن، ستكون الأمور صعبة، لكننا برشلونة وإذا فعلنا ما يتوجب علينا فعله، سنتأهل بالتأكيد.

وأضاف: أحب أن تكون مباراة واحدة، ذلك رائع جدًا، سمعت ما قالوه في بايرن، لكني أعرف الناس هناك وأعلم ما يقال في الخارج، ليس ما يفكرون به، فهو سيلعبون ضد برشلونة وليس فريقًا من البوندسليجا، فهم سيواجهون أفضل فريق في العالم.

وتابع: فليك مدرب بايرن قدم أداء جيدا منذ تولي المسؤولية، وفاز بلقبين، أعتقد أنه يستحق الاستمرار، بايرن هو المرشح دائمًا لكل الألقاب، وكنت هناك وشعرت بهذا، لكن برشلونة أفضل فريق بالعالم، وسوف نرى من يستحق في النهاية.