شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في «البريميرليج».. وصلاح خارج السباق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الخميس، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام. وشهدت اختيارات الرابطة تواجد كل من: «ألكسندر أرنولد، ساديو ماني، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، كيفين دي بروين، لاعب وسط المان سيتي، رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وشهدت اختيارات الرابطة، استبعاد محمد صلاح، هداف ليفربول هذا الموسم بـ19 هدفا بالبريميرليج. يذكر أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، هو من حصد جائزة لاعب الموسم، المقدمة من رابطة النقاد في إنجلترا. وتوج نادي ليفربول، هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 30 عامًا.