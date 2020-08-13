شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر من نيويورك: تركي آل الشيخ بعيد تماماً عن المشهد الرياضي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية من مقره في نيويورك انه بعيد تماماً عن المشهد الرياضي المصري كما وضح بالأمس.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أنه ليس له أي علاقة بالرياضة في مصر وأنه يتابع فريقه ألميريا الإسباني الذي يؤدي مبارياته حالياً للصعود لدوري الدرجة الاولى في إسبانيا.