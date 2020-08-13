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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: نعرف نقاط القوة التي يمتلكها برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
ناقش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ هانز فليك نقاط القوة والضعف في نادي برشلونة.
وقال فليك في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية:"نقاط القوة والضعف في برشلونة؟ سأقول فقط إننا نحترمهم للغاية، في السنوات الأخيرة سيطروا على دوري أبطال أوروبا، لقد ألهم برشلونة العديد من الأندية والمدربين بأسلوب لعبهم وطريقة تدريبهم للاعبين في اللاماسيا، إنه شيء يثير حماس الجميع".
وتابع:" برشلونة لديهم لاعبون ممتازون، ليس فقط ميسي، ولكن بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، غريزمان، لويس سواريز، تير شتيغن، هم أقوياء للغاية، نحن نعرف نقاط القوة لديهم وعلينا مواجهة بعضنا البعض، لدينا خطة ونريدها نجاحها".
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