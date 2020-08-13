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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلو يريد بوغبا في صفوف السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
اوضحت مصادر صحفية ايطالية ان هناك تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لنادي يوفنتوس.
وكشفت هذه المصادر ان المدرب الجديد لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو عقد اجتماعًا مع فابيو بارتيتسي المدير الرياضي للنادي، للتحدث بشأن الميركاتو الصيفي، مؤكدة أن كل تحركات السيدة العجوز في الميركاتو ستكون وفقًا لطلبات بيرلو، كي ينفذ طريقة اللعب التي يريدها.
وأشارت الى أن الاجتماع شهد مناقشة مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي زعمت تقارير احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد نظير 100 مليون يورو، أو عبر صفقة تبادلية مع توني كروس أو إيسكو، كما تم مناقشة صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، الذي يرغب بيرلو في إعادته إلى السيدة العجوز.
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