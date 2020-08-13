فيدال: ليفاندوفسكي استثنائي لكن ميسي من كوكب آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

اعتبر لاعب ​برشلونة​، ​أرتورو فيدال​ أنه لا يمكن مقارنة مهاجم بايرن ميونيخ، ​روبرت ليفاندوفسكي​ بزميله ​ليونيل ميسي​، قبل مواجهة الفريقين بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وصرح فيدال خلال مؤتمر صحفي: "ليفاندوفسكي لاعب استثنائي، لا يكل أبداً، وخطير للغاية، رأيته ينمو ويتطور، سيكون من الصعب للغاية إيقافه، ولكن لا يمكن مقارنته مع ليو، لأن ميسي من كوكب آخر".

وعن رغبته في اللعب كأساسي أوضح التشيلي: "لا أعرف ما إذا كنت سألعب ام لا، المدرب هو من يختار من يشارك، ومن يتم اختياره عليهم بذل كل ما وسعهم ليكونوا في الدور النصف نهائي".

ولدى سؤاله عن رأيه في أداء نيمار أمام أتالانتا لفت فيدال: "نيمار عندما كان في برشلونة أظهر المستوى الذي لديه، إنه لاعب موهوب للغاية وسيساعد فريقه كثيراً".