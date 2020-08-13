مولر : لا يمكن الدفاع أمام ميسي إلا إذا كان الفريق كله جاهزًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

اكد لاعب ​بايرن ميونيخ​ ​توماس مولر​ على صعوبة مواجهة النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ لاعب ​برشلونة​.



وقال مولر في تصريحات صحفية:"أول شيء أريد أن أقوله هو أن ميسي في حالة جيدة، وليس لاعبًا يمكن الدفاع أمامه بلاعب واحد".

وأكد: "من تجربتي، لا يمكن الدفاع أمام ميسي إلا إذا كان الفريق كله جاهزًا، لتتمكن من إيقافه، علينا أن نكون عدوانيين في المبارزات، سيكون الأمر مثيرًا وممتعًا، لنرى كيف يسير كل شيء، إذا نظرت إلى مبارياتنا الأخيرة، فقد رأيت أننا دائمًا ما دافعنا جيدًا، ليس ميسي فقط، بل يجب إيقاف برشلونة بالكامل".