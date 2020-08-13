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أكونور يطالب بارتي برفض عرض ارسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

طالب مدرب ​منتخب غانا​ ​تشارلز أكونور​ مواطنه ​توماس بارتي​ لاعب ​اتلتيكو مدريد​ برفض عرض ​ارسنال​.

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وكان عدد من التقارير الصحفية قد تحدثت عن تقديم نادي ارسنال عرضا للاعب الغاني البالغ من العمر 27 عام.

وقال اكونور في تصريحات صحفية:"بصراحة لا أريد أن ينضم توماس بارتي إلى أرسنال، هذا لأنه مع أتليتكو ​​مدريد ، سيلعب دائمًا في ، "مركزه مضمون ، وسوف يلعب دائمًا".

وواصل:"سيكون من الصعب على آرسنال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، لذلك أحثه على البقاء في مدريد، مشجعو أرسنال سيقتلونني لقولي هذا!".

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