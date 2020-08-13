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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكونور يطالب بارتي برفض عرض ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
طالب مدرب منتخب غانا تشارلز أكونور مواطنه توماس بارتي لاعب اتلتيكو مدريد برفض عرض ارسنال.
وكان عدد من التقارير الصحفية قد تحدثت عن تقديم نادي ارسنال عرضا للاعب الغاني البالغ من العمر 27 عام.
وقال اكونور في تصريحات صحفية:"بصراحة لا أريد أن ينضم توماس بارتي إلى أرسنال، هذا لأنه مع أتليتكو مدريد ، سيلعب دائمًا في دوري أبطال أوروبا، "مركزه مضمون ، وسوف يلعب دائمًا".
وواصل:"سيكون من الصعب على آرسنال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، لذلك أحثه على البقاء في مدريد، مشجعو أرسنال سيقتلونني لقولي هذا!".
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