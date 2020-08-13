شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلتا اتلتيكو مدرريد ولايبزيغ في مباراة الليلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 كشف المدير الفني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني دييغو سيميوني عن التشكيل النهائي الذي سوف يواجه نادي ​لايبزيغ​ الالماني بعد قليل في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. وجاء تشكيل الرخوي بلانكوس على الشكل التالي:

حراس المرمى: يان اوبلاك Advertisements خط الدفاع: يافيتش - خيمينيز - لودي - كيران تريبييه خط الوسط: كوكي - ساوول نيغيز - كاراسكو - هيكتو هيريرا خط الهجوم: ماركوس لورينتي - دييغو كوستا وعلى المقلب الاخر حمل تشكيل المدرب المدرب يوليان ناغلسمان الاسماء التالية: غولاسكي - انجيلينو- اوباميكانو - سابيتزر- يوسف بولسن- كلوسترمان- نكوكو- هالستنبيرغ- داني اولمو-لايمر- كامبل.

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