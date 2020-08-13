باير ليفركوزن يحتفظ بخدمات بلعربي لعامين إضافيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
مدد نادي باير ليفركوزن الألماني تعاقده مع كريم بلعربي، والذي كان ساريا حتى صيف 2021 لمدة عامين إضافيين، حتى الـ30 من حزيران 2023.
وصرح المدير الرياضي لباير ليفركوزن، رودي فولر: "سعداء لأننا تمكنا من الاتفاق على استمرار التعاون بيننا في مناقشات متناغمة للغاية".
وتابع: "كريم يتواجد معنا منذ 2011، تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري الألماني في مركزه، عندما يعتمد على سرعته في الملعب، يصبح لاعبا يصنع الفارق".
وانضم بلعربي إلى ليفركوزن قادما من آينتراخت براونشفيغ قبل تسعة أعوام، ولعب بقميص الفريق 229 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 50 هدفا.
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