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بعثة برشلونة تحضع لفحوصات فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعثة تحضع لفحوصات فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

اعلنت صحيفة آس الاسبانية ان لاعبي نادي ​برشلونة​ خضعوا قبل الجلسة التدريبية لاختبار PCR ثانٍ، الخاص بفيروس كورونا "كوفيد 19".

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وسبق وخضعت بعثة برشلونة لاختبار فيروس كورونا ليتمكنوا من السفر إلى لشبونة، وكانت نتيجة جميع أعضاء الفريق سلبية وحصلوا على الضوء الأخضر للانتقال إلى العاصمة البرتغالية.

وخضع اللاعبون للفحص الثاني، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهم أمام ​بايرن ميونيخ​ الألماني، في الدور ربع النهائي ل​​.

واكدت أن الفريق الكتالوني يتبع خطة أمنية صارمة لتجنب العدوى، حيث يسافرون في حافلتين للحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتم قياس درجة حرارة أجسامهم بمجرد هبوطهم في المطار، بالإضافة إلى ارتداء القناع دائمًا باستثناء التدريب.

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