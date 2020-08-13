شكرا لقرائتكم خبر كاريلي: لقاءاتنا القادمة نهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فابيو كاريلي أن لقاءات الفريق المقبلة بدءا من الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي نهائيات حاسمة.

وأشار كاريلي إلى أنهم بدؤوا مرحلة جديدة من الإعداد النفسي والفني للمواجهات الست المتبقية في الدوري لتحقيق النتائج الإيجابية، وكان من المفترض أن ينافس الفريق على لقب بطل الدوري بدلا من الهبوط.

من جهة أخرى، اكتملت جاهزية المحترف التونسي أنيس البدري لمواجهة فريق الاتفاق اليوم، وأكد اللاعب أن ثمة عوامل لم تساعده للظهور بالشكل المطلوب خلال اللقاءات الماضية.

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وعزا البدري فترة التوقف بسبب جائحة كورونا والإصابات ووضع الفريق المعقد في الدوري لعدم تقديمه مستوى يليق به وبالفريق، مشيرا إلى أنه سيعمل بجد واجتهاد للظهور بشكل أفضل في اللقاءات المقبلة.

وشدد البدري على أن الرهان سيكون عليه كبيرا وأنه سيساعد الفريق للابتعاد عن شبح الهبوط وسيكون مستقبل الفريق مشرفا ومشرقا من حيث النتائج، كما أكد أنه يفخر لكونه يرتدي شعار الاتحاد.

وفي إطار تحفيز اللاعبين لمواجهة الاتفاق اليوم، رصدت إدارة النادي مكافأة مالية مجزية حال فوز الفريق لدفعهم معنويا قبل اللقاء المرتقب وبهدف حصد ثلاث نقاط مهمة ومفصلية.