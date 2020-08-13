آسيا تحفز الشباب والرائد لإسقاط الفيحاء والحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى الشباب إلى مواصلة سكة الانتصارات عندما يحل ضيفا ثقيلا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، بينما سيكون استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مسرحا لمواجهة الرائد والحزم، ويلتقي الفتح وأبها في لقاء الجريحين، في انطلاقة الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم اليوم.

الشباب والفيحاء

يدخل الشباب لقاء اليوم بعد فوز ثمين على التعاون في الجولة الماضية رفعت رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، وأصبح على مقربة من حجز مقعد آسيوي، فمنذ وصول المدرب كيمينيا بعد فترة التوقف حقق الشباب 6 نقاط أمام الوحدة والتعاون، أسهمت جليا في زيادة حظوظ الفريق في تحسين مركزه وتجاوز سوء الطالع الذي لازم الفريق في الدور الأول، والتي كانت إحداها الخسارة من الفيحاء بهدف دون مقابل.

أما صاحب الأرض الفيحاء مع المدرب سيماو تلقى بعد فترة التوقف 5 أهداف جمدت رصيد الفريق عند 27، وجعلته في دائرة الخطر باحتلاله المركز 11.

الرائد والحزم

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يرغب الفريقان في تحقيق العلامة الكاملة باعتبار أهمية المرحلة لكل منهما، فصاحب الأرض الرائد مع المدرب بيسينك ناسي حقق 4 نقاط بعد آخر مباراتين جعلت الفريق في المركز 7، وأصبح على بعد خطوات من ضمان حجز مقعد آسيوي.

ويطمح رائد التحدي ألا يتأثر الفريق بغيابات حسين الشويش وأحمد الزين، لا سيما أن الضيف الحزماوي سيدخل اللقاء مع مدربه اندري لويز برغبة جامحة في حصد النقاط، والذي هو الآخر تلقى خسارتين منذ عودة عجلة المنافسات المحلية على يد الأهلي ومتذيل الترتيب العدالة، ويتمنى أن يثأر من الرائد الذي كسبه ذهابا 3 - 2.

الفتح وأبها

يشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لقاء الجريحين الفتح وأبها، حيث يدخل صاحب الأرض الفتح بقيادة مدربه يانيك فيريرا بكامل ثقله، لا سيما أنه مني بخسارة من الهلال الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويسعى لأن يحصد النقاط فيما تبقى من جولات للهروب من شبح الهبوط، حيث يقبع في المركز 14، ويعد ثاني أضعف فريق مع نادي ضمك في تحقيق الانتصارات بواقع 5 مرات.

ويبحث أبها صاحب المركز 9 مع مدربه عبدالرزاق الشابي تعويض إخفاقه أمام النصر الجولة الماضية، حيث يفرق عن الفتح بـ10 نقاط بواقع 33 نقطة، محققا ضعف انتصارات الفتح، بمعنى أنه فاز في 10 مناسبات وخسر 11 مرة.