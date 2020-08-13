وفد آسيوي يختبر جاهزية الرياض للآسياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، تشكيل لجنة تقييم لزيارة مدينتي الرياض والدوحة المتنافستين على استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2030. وقال في بيان نشره موقع المجلس الأولمبي الآسيوي «أنا مرتاح للغاية لتشكيل لجنة التقييم. لدينا عدد من القادة في جميع أنحاء آسيا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة من الألعاب الآسيوية والألعاب الأولمبية، وأنا متأكد من أن أعضاء لجنة التقييم سيغطون كل جانب من جوانب التخطيط والإعداد والإدارة والعمليات الخاصة بالألعاب الآسيوية». وأضاف «نمت دورة الألعاب الآسيوية لتصبح أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم، ونحن فخورون بهذا النجاح».

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