شكرا لقرائتكم خبر مدرب النصر: مايكون بريء من رباعية الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إرجاع الخسارة التي تلقاها فريقه في ديربي العاصمة أمام الهلال لغياب المدافع البرازيلي مايكون، والأخطاء التحكيمية من قبل الحكم الفرنسي بينو باستيان.

وقال فيتوريا «الأخطاء جزء من اللعبة، والطاقم الفرنسي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي، لذا لا نبرر الخسارة، وأنا أثق بكامل المجموعة، ومن لا يتحمل الضغط والانتقادات الساخطة عليه أن يبقى في منزله، سواء من إدارة أو جهاز فني ولاعبين».

وأضاف «فاز الهلال لأنه الأفضل في ذلك اللقاء الذي طوينا صفحته وأنا مدرب محترف وأمتلك لاعبين على قدر كاف من المسؤولية ولا نفكر إلا في المستقبل، خصوصا في مباراة الوحدة القادمة».

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يذكر أن طاقم التحكيم الفرنسي، والذي أدار مباراة النصر والهلال ضمن الجولة الـ24 غادر السعودية صباح أمس علما بأن الاتحاد السعودي انتدب 21 حكما من بينهم الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، والذي أدار مباراة الدور بين النصر والهلال الموسم المنصرم.

على صعيد آخر قدم عضو شرف النصر الذهبي عبدالعزيز بغلف 3 ملايين ريال، دعما منه لخزينة النادي، ليبلغ ما أنفقه بغلف خلال الشهر الحالي فقط 9 ملايين ريال لإدارة النصر المتمثلة بالدكتور صفوان السويكت.

على الجانب الميداني أكمل الفريق استعداداته للقاء الوحدة ضمن الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيدخل فيتوريا بنفس التشكيلة التي خاضها الفريق أمام أبها، وسيعتمد على خالد الغنام وعبدالفتاح آدم كأوراق رابحة.