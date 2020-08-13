شكرا لقرائتكم خبر العويس «الغاضب» يرفض عشاء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس بعد انتهاء تدريبات الفريق، ممتنعا عن حضور مأدبة العشاء التي أقامتها إدارة النادي للاعبي الفريق مساء أمس الأول، مبديا غضبه من تجاهل إدارة النادي مطالباته بمستحقاته المتأخرة البالغة 5 ملايين ريال.

وأكدت مصادر «مكة» أن إدارة الأهلي وعدت العويس قبل نحو شهرين بتسديد المتأخرات المالية، إلا أن الإدارة لم تلتزم بوعدها للاعب.

وأكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، قبل عام عن وجود مستحقات مالية سابقة للعويس ووعد بتسديدها، وخاصة أن الحارس يعد من ركائز الفريق التي يستحال التفريط بها.

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على الصعيد الميداني شارك نوح الموسى نجم الوسط في تدريبات الفريق بعد إعطائه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بعد تعافيه من الإصابة، معلنا جاهزيته للمشاركة متى ما طلب منه المدرب ذلك.

وفي سياق متصل واصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة الفيصلي المقبلة ضمن مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يسعى الأهلي من خلالها لمواصلة تحقيق الانتصارات ومزاحمة النصر على وصافة الترتيب.

وغيبت وعكة صحيه مفاجئة المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا عن تدريبات الفريق، بعد شعوره بألم حاد في البطن دخل على إثره أحد المستشفيات، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وينتظر ظهور النتائج لمعرفة تفاصيل الوعكة ليتم تحديد مدى مشاركة أو غياب اللاعب عن تدريبات الفريق.