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الاتحاد يبحث عن طوق النجاة أمام الاتفاق

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- بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الاتحاد عن طوق النجاة عندما يواجه الاتفاق مساء اليوم، في انطلاقة الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة.

ويأمل المضيف (23 نقطة) في الهروب من خطر الهبوط، وإنقاذ موسمه في أعقاب خسارتين مؤلمتين تعرض لها أمام أبها والأهلي بعد استئناف المنافسة، بينما يسعى الاتفاق (35 نقطة) إلى تحسين مركزه ومواصلة سلسلة انتصاراته.

وبينما يعيش الاتفاق حالة نشوة عقب الريمونتادا الأخيرة أمام الفيحاء، ويلعب برغبة عارمة في تحقيق الفوز الرابع على التوالي، لن تكون هناك خيارات أخرى أمام الاتحاد سوى الفوز ولا شيء غيره من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر.

بطاقة المباراة

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المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الجولة: 25

الموعد: 8:50 مساء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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