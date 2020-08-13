الاتحاد يبحث عن طوق النجاة أمام الاتفاق

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ويأمل المضيف (23 نقطة) في الهروب من خطر الهبوط، وإنقاذ موسمه في أعقاب خسارتين مؤلمتين تعرض لها أمام أبها والأهلي بعد استئناف المنافسة، بينما يسعى الاتفاق (35 نقطة) إلى تحسين مركزه ومواصلة سلسلة انتصاراته.
وبينما يعيش الاتفاق حالة نشوة عقب الريمونتادا الأخيرة أمام الفيحاء، ويلعب برغبة عارمة في تحقيق الفوز الرابع على التوالي، لن تكون هناك خيارات أخرى أمام الاتحاد سوى الفوز ولا شيء غيره من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر.
بطاقة المباراة
المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة: 25
الموعد: 8:50 مساء
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