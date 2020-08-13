شكرا لقرائتكم كشرى يعلق على طرد الحكم لـ منساه: اللعب عنده شد عضلي والطرد غير مسار المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد كشرى، المدير الفني لأسوان، على طرد حكم لقاء فريقه أمام نادى مصر، لسولومون منساه لاعب أسوان في الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج، قائلاً:"طرد إيه؟.. لاعب مصاب لسه لاعب من 4 أيام طبيعي يحصل إصابات في الملعب ويحصل شد عضلي، الحكم موقفش اللعب عشان يتعالج وبيجبر اللاعب إنه يقوم ولما قام اداله إنذار عشان يطرده".

وانفعل كشري في لقاء بعد المباراة قائلاً:"اللاعب خرج بالعافية وهوا مصاب والمباراة اتقلبت عليا وسعيد حمزة حكم كبير ولكن اللعبة دي لاء ما يطردش اللاعب عشان عنده شد عضلي وهذا الطرد غير مسار المباراة واللقاء اتقلب عليا عشان بلعب ناقص وأنا مستغرب جدا وكل اللي حصل ضغط على اللاعبين".

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وتعادل فريقا أسوان وأف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى ،تقدم أسوان بالهدف الأول فى الشوط الأول عن طريق محمد المرسى فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد عامر صانع ألعاب أسوان من أحد مدافعى نادى مصر ، وتعادل رضا الويشى للأخير فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 19 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى ، بينما ارتفع رصيد أف سى مصر إلى 12 نقطة ومازالوا فى المركز الأخير للمسابقة

جاءت المباراة حماسية من الدقيقة الأولى ، سيطر لاعبو أسوان على الشوط الاول ونجحوا فى التقدم بهدف ، وتبدل الحال فى الشوط الثانى بعد طرد لاعب أسوان سوليمان منساه فى الدقيقة 63 ليتحكم لاعبو مصر فى مجريات الأمور ويجرى خالد جلال المدير الفنى عدة تغييرات هجومية وينجح البديل رضا الويشى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 73 ، وأضاف بعدها انفراد كامل بالإضافة لتألق مسعد عوض حارس أسوان فى الزود عن مرماه حتى أطلق سعيد حمزة حكم المباراة صافرته معلنا عن تعادل الفريقين.