شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا في منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي «٧ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإنتاج الحربي غدا في بطولة الدورى العام، واستبعد الجهاز الفني صالح جمعة لأسباب فنية فيما تم استبعاد احمد الشيخ في ظل معاناته من كدمة شديدة في كعب القدم.

وعاد رامي ربيعة لقائمة فريقه بعد غيابه أمام إنبي للإيقاف فيما يغيب أيمن أشرف بداعي الإيقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة انبي الأخيرة .

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وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.