شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يعترف: كنا نري في رمضان صبحى مقومات أسطورة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عن غضبه من التلاعب بمشاعر الجماهير، وتصريحات رمضان صبحي السابقة عن رغبته في عدم اللعب سوى للنادي الأهلي في مصر، مضيفا: "هناك كلام بأنه جلس مع مسؤولي الزمالك مثل عبدالله السعيد، هنا يجب أن نحزن ونغضب منه".

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" كنا نتمنى أن يبقى رمضان صبحي مع الأهلي لأننا شايفين فيه مقومات معينة ممكن يبقى أسطورة بالأهلي".

Advertisements

تابع :" يجب على الجمهور أن يعرف أن شعار الأهلي فوق الجميع أي أن مصلحته فوق جميع أبناءه وليس فوق أحد آخر".

واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه بألقاء اللوم على رمضان قائلا:" سايبنا يا كابتن رمضان نتفاوض وغيرنا ياخدك من حيث انتهينا".