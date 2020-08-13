شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا في منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز في المباراة التي يستضيفها استاد السلام مساء بعد غداً الجمعة في أول ظهور للفريق على ملعبه بعد افتتاحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وسبق أن أجرى الأهلي «7 مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.