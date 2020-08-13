شكرا لقرائتكم سموحه ضد المقاولون .. التعادل بهدف لكل فريق يحسم نتيجة الللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا سموحه والمقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

تقدم صلاح محسن لسموحه فى الدقيقة 73 من عمر المباراة من تسديدة قوية ، وتعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد يوسف بعد مراجعة تقنية الفار ليرتفع رصيد الموج الازرق إلى 26 نقطة ومازالوا فى المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 34 نقطة فى المركز الرابع بجدول المسابقة .

جاءت احداث الشوط الاول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الطابع الهجومى لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط وألغى حكم المباراة هدفا لشكرى نجيب مهاجم المقاولون فى الدقيقة 34 بعد العودة لتقنية الفار ، فى الوقت الذى أضاع فيه لاعبو الذئاب بعض الهجمات الخطيرة على مرمى عمر صلاح حارس مرمى سموحه .

وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات بغية إحراز هدف التقدم حتى نجح صلاح محسن فى التقدم لسموحه فى الدقيقة 73 ، بعدها بعشر دقائق تعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب من ركلة جزاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

وجاء تشكيلة سموحه على النحو التالى :-

حراسة المرمي : عمر صلاح

خط الدفاع : كريم يحيي، رجب نبيل، يوسف ديوب، احمد ابو الفتوح.

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خط الوسط : ناصر ماهر، احمد جمال، ديريك نيسبامبي، محمد عبد المنعم.

خط الهجوم : صلاح محسن، حسام حسن.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي :

حراسة المرمي : محمود ابو السعود

خط الدفاع : امير عابد، محمد سمير، احمد الشيمي، حسن الشامي.

خط الوسط : ابراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفي، لويس ادوارد.

خط الهجوم : سيف الجزيرى، شكرى نجيب.