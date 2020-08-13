شكرا لقرائتكم فايلر يُجدد ثورة صالح جمعة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى صالح جمعة لاعب الاهلي غضبه الشديد خلال الأيام الماضية بعدما نما إلى علمه أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جدد ترحيبه برحيل اللاعب عن الفريق خلال ميركاتو الصيف المقبل.

يأتي غضب اللاعب بسبب تذبذب موقف المدرب السويسري معه فالأخير قال للاعب منذ فترة : سأعتمد عليك في الفترة المقبلة"، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث فلم يشارك صالح في مباراتين وديتين خاضهم الفريق قبل عودة الدوري أمام سموحة والجونة قبل أن يفجر فايلر مفاجأة بعدم مُمانعته رحيل صالح وهو ما أغضب الأخير بشدة خاصة وأنه إلتزم كثيراً في التدريبات الماضية وأنقص وزنه ومع ذلك لم يفي فايلر بوعده.

ووافق فايلر على عودة صالح جمعة للمشاركة في التدربات الجماعية بعدما كان يخوض التدريبات بشكل منفرد ، عقب شعور الجهاز الفني بالتزام اللاعب ووجود نية للتغيير من نفسه والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

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وشارك صالح جمعة، لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وخاض جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية ضمن البرنامج المحدد له من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى ، أبلغ مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي نظرائهم في الأهلي رفضهم لمسألة مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين لاتفاق، في هذا الشأن ، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقال للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.

وخفض مسئولو هيدرسيفيد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، ولازال هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا ، وشدد رمضان صبحى لإدارة هيدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلي ، إضافهة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.