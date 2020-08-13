شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: رمضان صبحى تعرض لإغراءات وكنا نتمنى يكمل في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إنه كان يتمنى أن يكمل رمضان صبحى مسيرته مع القلعة الحمراء مؤكدا أن "العفيجى" تعرض لبعض الإغراءات التي أجبرته على الرحيل.

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" ليس معنى رحيل صبحي أن الأهلى لا يستطيع تعويضه ولا أرغب أن يهاجم أحد أي لاعب خرج من القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لأنهم كانوا يدافعوا عن القميص الأحمر في يوم من الأيام".

تابع القيعى:" كنا نتمنى أن يكمل رمضان صبحى مسيرته مع الأهلى ولكن رحل لأي سبب سواء مغريات أو غيره مفيش مشكلة لكن في النهاية يبقى كيان الأهلى".

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وواصل :" لا تحزنوا على رحيل أي لاعب احزنوا فقط لو أساء للنادي الأهلي مش عايز الناس تهاجم رمضان صبحي لأنه في يوم من الأيام دافع عن قميص الأهلي ومتضايقين من رحيل رمضان صبحى وكنا نتمنى يكمل مسيرته معنا ولكننا فخورين بالنادي الأهلي".

واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" عدم واقعية السوق المصري أوصلنا إلى حالة من الفوضى".