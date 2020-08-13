شكرا لقرائتكم لاعبو المقاصة يجرون مسحة "كورونا" قبل مواجهة الزمالك.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري لمسحة طبية مساء اليوم، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق قبل مباراة الزمالك المقرر اقامتها بعد غد السبت بالدوري.
وتمت عملية سحب المسحات في ملعب استاد الدفاع الجوي تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، وذلك على هامش التدريب الاساسي الذي يخوضه الفريق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك والمقرر اقامتها في الثامنة مساء بعد غد السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 19 للدوري.
ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة بحد أقصى مساء غد الجمعة، علما بأن نتائج المسحة السابقة التي خضع لها المقاصة قبل مباراة أسوان قد أظهرت إصابة لاعبي الفريق عمرو مرعي ومحمد مسعد بفيروس كورونا بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، ويخضع الثلاثي حاليا للعزل المنزلي لحين التعافي والتأكد من سلبية إصابتهم بالفيروس.
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