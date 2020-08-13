شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد انطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، أن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق يوم السبت الموافق 12 أيلول/سبتمبر المقبل.
وستختتم منافسات المسابقة في يوم الأحد الموافق 23 مايو من العام المقبل. أضاف الاتحاد أنه من أجل تخفيف ضغط المباريات، في الجدول المزدحم بالفعل بسبب البداية المتأخرة للموسم الجديد إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقرر إجراء تعديل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يتمثل في عدم إعادة المباريات في حالة التعادل.
كذلك ستحسم كل من مواجهتي الدور قبل النهائي من كأس رابطة المحترفين من مباراة واحدة، بينما ستقام مباريات الأدوار الأربعة الأولى من المسابقة في أسابيع متتالية اعتبارا من أوائل أيلول/سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد انطلاق الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.