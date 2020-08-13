من اليونان.. كيف استقبل محمد صلاح مفاجأة رمضان صبحي وانتقاله لبيراميدز؟

غادر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مدينة دبي في الأيام القليلة الماضية، متجها إلى اليونان لاستكمال إجازته خلال الفترة المقبلة.

صلاح انتهى من منافسات الموسم المنصرم مع ليفربول في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وأوضح مصدر لموقع "العين الرياضية"، أن صلاح فضل أولا السفر إلى اليونان قبل العودة إلى إنجلترا، استعدادا لاستئناف الموسم الجديد 2020-2021.

وأشار المصدر إلى أن صلاح توجه إلى اليونان لتسهيل عودته لإنجلترا دون الخضوع إلى حجر صحي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم مؤخرا.

واختار صلاح السفر إلى اليونان والتقى بمواطنه أحمد حسن كوكا المهاجم المحترف بين صفوف أولمبياكوس، قبل 3 أيام.

مفاجأة رمضان صبحي

المصدر أشار إلى أن صلاح شعر باندهاش كبير بعد سماعه بخبر اقتراب رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، من الانتقال إلى بيراميدز.

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الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء، خروج رمضان صبحي من حساباته تماما، بعد أن أبلغ الأخير مسؤولي الناديه برغبته في الانضمام إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. التفاصيل من هنا.

وحسب ما ذكره المصدر، فإن صلاح لم يصدق هذا الخبر في البداية، وكان يعتقد أن رمضان صبحي يفكر في الاحتراف الأوروبي أولا أو البقاء لسنوات أخرى قادمة بين صفوف الأهلي.

تتواصل الإثارة فى صفقة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، الذى فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمس الأربعاء بعدما رفض التوقيع للأهلى بعد انتهاء إعارته من النادى الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى وقرر الرحيل إلى بيراميدز، لتشتعل الأمور سخونة وإثارة فى الصفقة التى أصابت جماهير الأهلى بالإحباط والغضب، باعتبار أن رمضان من أهم نجوم الكرة المصرية فى الفترة الراهنة.

من جانبه، علق عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن حصول النادى على توقيع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء إعارته للأهلى.

وقال عمرو بسيونى فى تصريحاته للمركز الإعلامى لنادى بيراميدز، إن رمضان صبحى هو الموهبة الأهم فى الكرة المصرية بالوقت الحالي، وإضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أى نادٍ فى العالم بالتعاقد معه.

وأضاف مدير التعاقدات ببيراميدز، "رمضان صبحى لاعب متعاقد مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ويتبقى فى عقده مع ناديه موسم واحد، وبالتالى لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادى الإنجليزى بشكل رسمي".

وتابع بسيونى، "بيراميدز دائماً ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل فى تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادى الإنجليزى لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

واختتم مدير التعاقدات تصريحاته قائلا، "كل ما يشاع فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادى بيراميدز ما هى إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".