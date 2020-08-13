شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يستعين بفيلم "يارب ولد" للتعليق على رحيل رمضان صبحى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد عيد لاعب الزمالك السابق ، على رحيل رمضان صبحى لاعب الأهلى عن النادى الاهلى ، و الانتقال الى بيراميدز بطريقة ساخرة وغريبة ، حيث نشر مقطع فيديو من فيلم يارب ولد ، عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، ويجمع الفيديو بين اكرامى الكبير حارس الاهالى السابق، و والد زوجة رمضان صبحى ، و امامه فريد شوقى ، ويسأل وحش افريقيا وحش الشاشة عن النادى الذى ينتمى اليه ، اهلاوى ، زملكاوى ، فيرد فريد شوقى لأ .أسيوطى ".

وعلق عيد على الفيديو قائلا : كان عنده بٌعد نظر " ، في إشارة منه إلى أن رمضان صبحى لم يكن لديه انتماء من الأساس للقلعة الحمراء .

وابلغ رمضان صبحى مسئولي الاهلى برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار ، مفضلا الانتقال الى فريق بيراميدز ، وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته. إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.