أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة لايبزيج الألماني، التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة

ويمثل أتليلتكو في اللقاء كل من ..

"أوبلاك في حراسة المرمى ، تريبير ، ستيفان سافيتش ، جوزيه جيمينيز، رونان لودي ، كوكي ، هيكتور هيرارا ، ساؤول ، كاراسكو ، لورنتي ، دييجو كوستا ".

ويقام اللقاء في العاصمة البرتغالية لشبونة. ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ويمثل أتليلتكو في اللقاء كل من .."أوبلاك في حراسة المرمى ، تريبير ، ستيفان سافيتش ، جوزيه جيمينيز، رونان لودي ، كوكي ، هيكتور هيرارا ، ساؤول ، كاراسكو ، لورنتي ، دييجو كوستا ".ويقام اللقاء في العاصمة البرتغالية لشبونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني يُعلن تشكيل أتليتكو مدريد أمام لايبزيج بأبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.