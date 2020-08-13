« تراي ماتش » للاعبي الأهلي استعداداً للإنتاج

أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية «تراي ماتش» للاعبي الفريق في المران الأخير بطول الملعب، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة. بطول الملعب، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة. وحرص فايلر على توجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة الغد. ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة.

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